2019-07-13T17:36:42+03:00
Происшествия

Двух мужчин подозревают в совершении кражи в Тверской области

Злоумышленники "обчистили" чужой автомобиль
Альберт БОЙКОВ
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Полицейские задержали подозреваемыхПолицейские задержали подозреваемыхФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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К полицейским Кимр с заявлением о краже обратился 25-летний местный житель. Мужчина рассказал о том, что из его автомобиля пропало личное имущество. Ущерб он оценил в семь тысяч рублей.

Прибывшие на место преступления полицейские выяснили, что накануне мужчина припарковал свой "ВАЗ" возле дома, а утром не нашел в нем аккумулятора и магнитолы. Во время оперативных мероприятий были задержаны подозреваемые, мужчины в возрасте 20 и 21 года. Подозреваемые признались в преступлении и рассказали, что планировали похищенное продать, а вырученные деньги потратить по своему усмотрению.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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