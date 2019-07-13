Двух мужчин подозревают в совершении кражи в Тверской области
К полицейским Кимр с заявлением о краже обратился 25-летний местный житель. Мужчина рассказал о том, что из его автомобиля пропало личное имущество. Ущерб он оценил в семь тысяч рублей.
Прибывшие на место преступления полицейские выяснили, что накануне мужчина припарковал свой "ВАЗ" возле дома, а утром не нашел в нем аккумулятора и магнитолы. Во время оперативных мероприятий были задержаны подозреваемые, мужчины в возрасте 20 и 21 года. Подозреваемые признались в преступлении и рассказали, что планировали похищенное продать, а вырученные деньги потратить по своему усмотрению.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU