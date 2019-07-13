2019-07-13T17:02:27+03:00
Общество

В Твери подведут итоги конкурса по благоустройству

Участников дружеских состязаний ожидают грамоты и ценные подарки
Альберт БОЙКОВ
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В конкурсе участвуют десятки дворов Фото: администрация ТвериВ конкурсе участвуют десятки дворов Фото: администрация Твери
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В Твери готовятся к подведению итогов конкурса по благоустройству среди органов территориального общественного самоуправления, ТСЖ и ЖСК.

Жители частных домов и многоэтажек благоустраивают свои дворы, и рассчитывают на благосклонность специальной комиссии. В День города победителей отметят в номинациях «Наш двор - самый лучший», «Наш подъезд - самый лучший», «Цветущая клумба» и «Лучший палисадник».

Все участники и победители конкурсов по благоустройству будут награждены почетными грамотами и ценными подарками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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