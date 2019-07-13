В Твери подведут итоги конкурса по благоустройству
Участников дружеских состязаний ожидают грамоты и ценные подарки
В конкурсе участвуют десятки дворов Фото: администрация Твери
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В Твери готовятся к подведению итогов конкурса по благоустройству среди органов территориального общественного самоуправления, ТСЖ и ЖСК.
Жители частных домов и многоэтажек благоустраивают свои дворы, и рассчитывают на благосклонность специальной комиссии. В День города победителей отметят в номинациях «Наш двор - самый лучший», «Наш подъезд - самый лучший», «Цветущая клумба» и «Лучший палисадник».
Все участники и победители конкурсов по благоустройству будут награждены почетными грамотами и ценными подарками.
ИСТОЧНИК KP.RU