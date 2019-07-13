Застрявшим на «Нашествии» в Тверской области автомобилистам помогут внедорожники и грузовики

СЕГОДНЯ 14:11 2019-07-13T14:11:42+03:00

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В этом году на фестивале «Нашествие» будут дежурить официальная команда внедорожной эвакуации #НАШЕ4x4 от клуба L200. В случае необходимости на помощь водителям готовы прийти 110 внедорожников. Среди них есть различные иномарки, а также УАЗ «Патриот», «Буханка», ЗиЛ, ГАЗ.

Бригады помощи будут дежурить на всех парковках, к которым можно обратиться в случае необходимости. Спецавтомобили удастся узнать по желтым наклейкам и бортовыми номерами с надписью «Эвакуация». Дежурный транспорт будет стоять рядом с основным въездом на парковки, недалеко от пункта досмотра. Спецтранспорт начнет работать 18 июля с 17.00.

Будут трудиться на «Нашествии» и механики «Русского АвтоМотоКлуба», которые в случае необходимости окажут помощь. Дозвониться до специалистов получится по телефону 8-800-250-72-62.

ИСТОЧНИК KP.RU