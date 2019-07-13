2019-07-13T14:00:38+03:00
Происшествия

Три жителя Тверской области пострадали в ДТП в Абхазии

Авария произошла в тоннеле
Альберт БОЙКОВ
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Пострадавшие находятся в больницахПострадавшие находятся в больницахФото: Иван ВИСЛОВ
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В пятницу, 12 июля, в абхазской Гагре произошло ДТП, в результате которого пострадали три жительницы Тверской области. По сведениям РИА Новости водитель микроавтобуса Volkswagen, перевозивший 15 человек, столкнулся в тоннеле с легковым автомобилем, а затем опрокинулся на бок.

В результате ДТП в лечебные учреждения попали девять человек, среди которых жители республики Коми, а также Тверской и Московской областей. Генпрокуратура Абхазии обнарадовала список доставленных в больницы: Седова Д. С., Эпельбаум Е. Г., Кудряшова А. Л., Шилова В. А., Чиндарева Е. С

Два пострадавших скончались на месте аварии, а оба водителя попали в реанимацию.

Есть данные и о состоянии жительниц Верхневолжья. Как сообщает правительство Тверской области, одна из пострадавших женщин и ребёнок находятся в Центральной районной больнице в Гагре, вторая женщина переведена в нейрохирургическое отделение Республиканской больницы Сухуми. Угрозы жизни пострадавших нет.

Глава региона Игорь Руденя был незамедлительно проинформирован о случившемся. Региональному минздраву поручено держать ситуацию на контроле и оказать всю необходимую помощь пострадавшим землякам, в том числе и по возвращению домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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