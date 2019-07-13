2019-07-13T11:28:04+03:00
Происшествия

В Тверской области пропал пожилой мужчина

Последний раз его видели рядом с кладбищем
Альберт БОЙКОВ
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Пенсионера ищут уже почти сутки Фото: ВПСО "СОВА"Пенсионера ищут уже почти сутки Фото: ВПСО "СОВА"
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Как сообщает тверской волонтерский поисково-спасательный отряд «СОВА», идет розыск Фильченкова Виктора Ивановича 1933 года рождения. 12 июля около 14.00 мужчина находился в районе кладбища (д. Городок, Гусевское с/п, Оленинский р-он). Больше его никто не видел.

Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, глаза голубые, седые волосы, лысина на лбу, борода

Особые приметы: на груди с левой стороны шрам круглой формы

Одежда: камуфлированная куртка, рубашка бело-серого цвета в мелкую клеточку, спортивные штаны Adidas темно-синего цвета с белыми лампасами, укороченные резиновые сапоги черного цвета, бейсболка серого цвета.

Всех, кто обладает любой информацией о пропавшем, просят незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 8(915)722-55-66; 8(920)165-08-85 или 102. Требуется помощь волонтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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