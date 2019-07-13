В Тверской области пьяный водитель Renault врезался в ЛЭП
Обладатель малолитражки попал в больницу
Пострадавший нарушил ПДДФото: Кирилл ЧАЩИН
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В пятницу, 12 июля, в поселке Красноармейский, что в Вышневолоцком районе Тверской области, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим.
Полицейские выяснили, что водитель автомобиля «Renault 19» не справился с управлением и врезался в опору линий электропередач.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в момент столкновения с препятствием, водитель иномарки находился в состоянии опьянения. К счастью, автомобилист серьезно в аварии не пострадал. Жизнь деревенского лихача находится вне опасности.
ИСТОЧНИК KP.RU