2019-07-13T10:14:22+03:00
Происшествия

В Тверской области пьяный водитель Renault врезался в ЛЭП

Обладатель малолитражки попал в больницу
Альберт БОЙКОВ
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Пострадавший нарушил ПДДПострадавший нарушил ПДДФото: Кирилл ЧАЩИН
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В пятницу, 12 июля, в поселке Красноармейский, что в Вышневолоцком районе Тверской области, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим.

Полицейские выяснили, что водитель автомобиля «Renault 19» не справился с управлением и врезался в опору линий электропередач.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в момент столкновения с препятствием, водитель иномарки находился в состоянии опьянения. К счастью, автомобилист серьезно в аварии не пострадал. Жизнь деревенского лихача находится вне опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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