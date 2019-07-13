В Тверской области два человека пострадали в результате серьезного ДТП
Дорожные полицейские выясняют подробности происшествия
Авария произошла в тёмное время суток Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В субботу, 13 июля, на 37 км автомобильной дороги Тверь-Бежецк, проходящей через Рамешковский район, произошла серьезная авария. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было 00:08.
Как сообщает УГИБДД по Тверской области, на дороге столкнулись «Renault Duster» и большегруз «Scania». В результате аварии кроссовер лег на крышу. ДТП произошла из-за того, что он из водителей не предоставил преимущество другому. Другие подробности выясняются.
В результате аварии два человека получили травмы. Их жизням ничего не угрожает.
ИСТОЧНИК KP.RU