На пожаре в Тверской области погибла женщина

СЕГОДНЯ 17:40 2019-07-12T17:40:50+03:00

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Пожар произошел рано утром 12 июля в деревне Пашино Вышневолоцкого района Тверской области.

По прибытии на место спасатели установили, что горит жилой дом 1918 года постройки. В результате пожара уничтожена кровля по всей площади, повреждены внутренние помещения.

В 7:55 при разборе места пожара обнаружено тело женщины 1939 года рождения. Погибшая проживала в доме со своей дочерью, которую ранее доставили в медицинское учреждение с отравлением угарным газом.

- Следователем Вышневолоцкого межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области по факту гибели человека проводится доследственная проверка. С целью установления всех обстоятельств произошедшего назначены пожаро-техническая судебная экспертиза для установления причин пожара, судебная медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти женщины, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU