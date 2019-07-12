Жители Твери смогут пожаловаться на невыплату зарплаты в Следственный комитет

СЕГОДНЯ 16:19 2019-07-12T16:19:24+03:00

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Прием граждан по вопросам выявления, предупреждения и расследования преступлений, связанных с невыплатой заработной платы, нарушением трудового законодательства на территории Московского и Центрального районов города Твери состоится 17 июля.

- Бывшие и действующие работники, перед которыми имеется задолженность по заработной плате, могут обратиться в Московский межрайонный следственный отдел г. Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области, - сообщили в пресс-службе регионального отдела СКР.

Прием будет проходить по адресу: г. Тверь, ул. Вагжанова, 15, с 10:00 до 13:00.

ИСТОЧНИК KP.RU