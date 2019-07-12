3-й фестиваль карельской культуры «Oma Randa» пройдет в Тверской области
13 и 14 июля в селе Козлово Спировского района Тверской области пройдет 3-й фестиваль карельской культуры «Oma Randa» («Родная земля»).
Гостей праздника ждёт интересная программа, которая познакомит с карельским языком, традиционными ремёслами, музыкой, играми.
В программе фестиваля:
- интерактив «Великий исход карел»,
- фолк-рок фестиваль,
- мастер-классы по народным ремёслам,
- выставка декоративно-прикладного творчества,
- дегустация блюд национальной кухни,
- работа детских площадок и фотозон,
- концерты.
Также гости фестиваля смогут поиграть летние карельские игры и принять участие в соревнованиях по кююккя, карельским волейболу, лапте, футболу и шашкам.
Запланировано в первый день и освящение часовни Вознесения Господня в деревне Горня. а также крестный ход от деревни Большое Плоское до села Козлово с иконой священномученика Алексия Сибирского.
На следующий день 14 июля на фестивале пройдут соревнования по ловле рыбы, творческая программа «День рыбака у Козловских карел». где все желающие смогут попробовать карельскую уху.
ИСТОЧНИК KP.RU