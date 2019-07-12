2019-07-12T16:30:59+03:00
Звезды

3-й фестиваль карельской культуры «Oma Randa» пройдет в Тверской области

Гостей праздника ждёт интересная программа
Ирина ТАРАСОВА
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Гостей праздника ждёт интересная программа. Фото: из архива «Oma Randa»Гостей праздника ждёт интересная программа. Фото: из архива «Oma Randa»
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13 и 14 июля в селе Козлово Спировского района Тверской области пройдет 3-й фестиваль карельской культуры «Oma Randa» («Родная земля»).

Гостей праздника ждёт интересная программа, которая познакомит с карельским языком, традиционными ремёслами, музыкой, играми.

В программе фестиваля:

- интерактив «Великий исход карел»,

- фолк-рок фестиваль,

- мастер-классы по народным ремёслам,

- выставка декоративно-прикладного творчества,

- дегустация блюд национальной кухни,

- работа детских площадок и фотозон,

- концерты.

Также гости фестиваля смогут поиграть летние карельские игры и принять участие в соревнованиях по кююккя, карельским волейболу, лапте, футболу и шашкам.

Запланировано в первый день и освящение часовни Вознесения Господня в деревне Горня. а также крестный ход от деревни Большое Плоское до села Козлово с иконой священномученика Алексия Сибирского.

На следующий день 14 июля на фестивале пройдут соревнования по ловле рыбы, творческая программа «День рыбака у Козловских карел». где все желающие смогут попробовать карельскую уху.

ИСТОЧНИК KP.RU

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