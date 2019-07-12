2019-07-12T16:01:37+03:00
Общество

Движение по Смоленскому переулку в Твери откроют сегодня вечером

Работы по перекладке аварийного участка канализационного коллектора завершены
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Работы по перекладке аварийного участка канализационного коллектора завершены. Фото: ООО "Тверь Водоканал"Работы по перекладке аварийного участка канализационного коллектора завершены. Фото: ООО "Тверь Водоканал"
Изменить размер текста:

Движение по Смоленскому переулку будет открыто ориентировочно сегодня после 21.00.

Сегодня, 12 июля, в первой половине дня подрядная организация уложила верхний слой щебёночно-мастичного асфальта по всей поверхности разрытия. Во избежание образования колейности на свежем покрытии требуется выждать некоторое время, прежде чем открывать движение.

По предварительному плану в 21:00 «Тверь Водоканал» начнёт убирать временные дорожные знаки и металлические ограждения. Будут задействованы две бригады. В МУП «ПАТП-1» передана информация о возможности приступать к восстановлению контактной троллейбусной сети. Предполагается, что все эти работы займут 1-2- часа, после чего дорога будет открыта для проезда транспорта.

Напомним, восстановление асфальтового покрытие велось на месте перекладки аварийного участка канализационного коллектора, который проходит под проезжей частью. Ремонтные работы непосредственно на сетях велись с 28 июня по 5 июля. Все остальное время понадобилось для восстановления дороги. Ливни на этой неделе не позволили выполнить работы раньше, тем не менее движение будет открыто с опережением согласованных сроков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На пожаре в Тверской области погибла женщина
В Тверской области стартует "Контроль трезвости"
Жители Твери смогут пожаловаться на невыплату зарплаты в Следственный комитет
3-й фестиваль карельской культуры «Oma Randa» пройдет в Тверской области
Региональный материнский капитал за полгода получила 851 семья из Тверской области
Прокуратура добилась жилья для сироты из Тверской области
Шпиком и грудинкой без документов торговал предприниматель в Тверской области
Ночью в Твери подожгли иномарку
Двое жителей Тверской области угнали легковушку, чтобы разобрать ее на запчасти
За нарушение закона о курении в Тверской области оштрафовали 425 человек
В поликлиниках Тверской области старые информационные стенды сменят современные инсталляции
В Тверской области мальчики рождаются чаще девочек