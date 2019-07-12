Движение по Смоленскому переулку в Твери откроют сегодня вечером

СЕГОДНЯ 16:01 2019-07-12T16:01:37+03:00

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Движение по Смоленскому переулку будет открыто ориентировочно сегодня после 21.00.

Сегодня, 12 июля, в первой половине дня подрядная организация уложила верхний слой щебёночно-мастичного асфальта по всей поверхности разрытия. Во избежание образования колейности на свежем покрытии требуется выждать некоторое время, прежде чем открывать движение.

По предварительному плану в 21:00 «Тверь Водоканал» начнёт убирать временные дорожные знаки и металлические ограждения. Будут задействованы две бригады. В МУП «ПАТП-1» передана информация о возможности приступать к восстановлению контактной троллейбусной сети. Предполагается, что все эти работы займут 1-2- часа, после чего дорога будет открыта для проезда транспорта.

Напомним, восстановление асфальтового покрытие велось на месте перекладки аварийного участка канализационного коллектора, который проходит под проезжей частью. Ремонтные работы непосредственно на сетях велись с 28 июня по 5 июля. Все остальное время понадобилось для восстановления дороги. Ливни на этой неделе не позволили выполнить работы раньше, тем не менее движение будет открыто с опережением согласованных сроков.

ИСТОЧНИК KP.RU