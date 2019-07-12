Региональный материнский капитал за полгода получила 851 семья из Тверской области
За шесть месяцев 2019 года 851 семья Тверской области получила региональный материнский капитал. Общий объём поддержки составил более 45,3 млн рублей. В общей сложности до конца года планируется выплатить 100 млн рублей.
Напомним, размер регионального материнского капитала на детей, рожденных в 2019 году, составляет 63 084 рубля. На детей, рожденных в 2018 году – 61 336 рублей.
Право на получение выплаты имеют жительницы Тверской области, которые родили или усыновили третьего или последующих детей с 1 января 2012 года.
По информации пресс-службы правительства Тверской области в прошлом году семьям было выдано 1 719 свидетельств на получение пособия.
Деньги можно потратить на уплату первоначального взноса или погашение основного долга и процентов по ипотеке, на подведение инженерных коммуникация к домам, ремонт, покупку мебели, бытовой техники или автомобиля. Региональный материнский капитал может быть направлен также на покупку сельскохозяйственной техники и животных для личного подсобного хозяйства.
ИСТОЧНИК KP.RU