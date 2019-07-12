Региональный материнский капитал за полгода получила 851 семья из Тверской области

СЕГОДНЯ 16:04 2019-07-12T16:04:23+03:00

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За шесть месяцев 2019 года 851 семья Тверской области получила региональный материнский капитал. Общий объём поддержки составил более 45,3 млн рублей. В общей сложности до конца года планируется выплатить 100 млн рублей.

Напомним, размер регионального материнского капитала на детей, рожденных в 2019 году, составляет 63 084 рубля. На детей, рожденных в 2018 году – 61 336 рублей.

Право на получение выплаты имеют жительницы Тверской области, которые родили или усыновили третьего или последующих детей с 1 января 2012 года.

По информации пресс-службы правительства Тверской области в прошлом году семьям было выдано 1 719 свидетельств на получение пособия.

Деньги можно потратить на уплату первоначального взноса или погашение основного долга и процентов по ипотеке, на подведение инженерных коммуникация к домам, ремонт, покупку мебели, бытовой техники или автомобиля. Региональный материнский капитал может быть направлен также на покупку сельскохозяйственной техники и животных для личного подсобного хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU