2019-07-12T15:48:32+03:00
Общество

Прокуратура добилась жилья для сироты из Тверской области

Девушка с ребенком получили благоустроенную "однушку"
Ольга ТРОФИМОВА
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Прокуратура добилась предоставления жилья сироте Фото: архив "КП"Прокуратура добилась предоставления жилья сироте Фото: архив "КП"
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В Бежецкую межрайонную прокуратуру обратилась 19-летняя местная жительница. Девушка является сиротой и по закону имеет право на внеочередное предоставление жилплощади, однако была вынуждена проживать на съемных квартирах.

- В целях защиты жилищных прав сироты межрайонная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об обязании муниципальных органов власти предоставить заявителю жилое помещение. Исковые требования удовлетворены в полном объеме, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В июле 2019 года в результате исполнения акта прокурорского реагирования девушка получила ключи от благоустроенной однокомнатной квартиры в Бежецке, в которой она будет проживать вместе со своим полугодовалым ребенком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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