Ночью в Твери подожгли иномарку

СЕГОДНЯ 15:19 2019-07-12T15:19:23+03:00

Рядом стоящий автомобиль также пострадал

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ЧП произошло в ночь на 12 июля на улице Фадеева в Твери. Информация об этом поступила в ГУ МЧС России по Тверской области в 2:15.

По прибытии на место спасатели установили, что пожар произошел в автомобиле "Черри Tiggo 2" 2017 года выпуска.

В результате пожара огнем уничтожен салон, поврежден моторный отсек. От пламени пострадал стоящий рядом автомобиль "Renauit Kangoo". У него повреждено лакокрасочное покрытие.

- Предположительная причина пожара – поджог, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Ущерб устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU