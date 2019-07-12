Ночью в Твери подожгли иномарку
Рядом стоящий автомобиль также пострадал
Ночью в Твери подожгли автомобильФото: Ольга Крыльцова
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ЧП произошло в ночь на 12 июля на улице Фадеева в Твери. Информация об этом поступила в ГУ МЧС России по Тверской области в 2:15.
По прибытии на место спасатели установили, что пожар произошел в автомобиле "Черри Tiggo 2" 2017 года выпуска.
В результате пожара огнем уничтожен салон, поврежден моторный отсек. От пламени пострадал стоящий рядом автомобиль "Renauit Kangoo". У него повреждено лакокрасочное покрытие.
- Предположительная причина пожара – поджог, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.
Ущерб устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU