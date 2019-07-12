2019-07-12T15:08:54+03:00
Происшествия

Двое жителей Тверской области угнали легковушку, чтобы разобрать ее на запчасти

Злоумышленников задержали
Ольга ТРОФИМОВА
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Автомобиль угнали, чтобы разобрать на запчастиАвтомобиль угнали, чтобы разобрать на запчастиФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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С заявлением в дежурную часть МО МВД России "Кимрский" обратился 59-летний местный житель. Мужчина сообщил, что ночью из двора его дома пропала принадлежащая ему легковая автомашина отечественного производства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий под подозрение в угоне попали двое местных жителей. Мужчин задержали. Злоумшленниками оказались неработающие жители города Кимры в возрасте 20 лет.

Подозреваемые признались, что похитили автомобиль, чтобы разобрать его на запчасти и отремонтировать свои транспортные средства аналогичной марки.

За кражу молодые люди могут отправиться в тюрьму на пять лет. Их проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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