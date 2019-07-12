Двое жителей Тверской области угнали легковушку, чтобы разобрать ее на запчасти
С заявлением в дежурную часть МО МВД России "Кимрский" обратился 59-летний местный житель. Мужчина сообщил, что ночью из двора его дома пропала принадлежащая ему легковая автомашина отечественного производства.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий под подозрение в угоне попали двое местных жителей. Мужчин задержали. Злоумшленниками оказались неработающие жители города Кимры в возрасте 20 лет.
Подозреваемые признались, что похитили автомобиль, чтобы разобрать его на запчасти и отремонтировать свои транспортные средства аналогичной марки.
За кражу молодые люди могут отправиться в тюрьму на пять лет. Их проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU