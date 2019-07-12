За нарушение закона о курении в Тверской области оштрафовали 425 человек

СЕГОДНЯ 14:58 2019-07-12T14:58:46+03:00

Изменить размер текста: A A

За первое полугодие 2019 года тверские полицейские за курение в общественных местах привлекли к административной ответственности 425 человек.

Жители курили в неположенных местах и, тем самым, нарушали установленный общественный порядок. Еще трое попались с сигаретами на детских площадках.

УМВД России по Тверской области напоминает жителям и гостям Верхневолжья, что за нарушение закона они будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

За курение табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах придется заплатить от 500 до 1500 рублей. Курение на детских площадках обойдется дороже - от 2000 до 3000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU