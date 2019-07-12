В поликлиниках Тверской области старые информационные стенды сменят современные инсталляции

СЕГОДНЯ 14:49 2019-07-12T14:49:11+03:00

Один из них уже установлен Областной клинической больнице

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Презентация первой в Тверской области интерактивной инсталляции "Здравографика" состоялась 12 июля в Областной клинической больнице. Система внедряется в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение".

Новый стенд - это большой экран с сенсорной панелью, которая включает в себя несколько разделов. На нем можно увидеть информацию о заболеваниях, их профилактике, рекомендации по здоровому образу жизни - принципы правильного питания, советы по борьбе со стрессом, отказом от вредных привычек, организации физической активности, а также клиентский сервис с информацией о работе страховых медицинских организаций.

В детских поликлиниках инсталляция будет дополнена информацией для родителей и обучающими интерактивными играми для малышей и детей постарше.

ИСТОЧНИК KP.RU