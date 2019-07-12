Кому в Верхневолжье жить хорошо: в Тверьстате посчитали средние зарплаты по отраслям
В Тверьстате посчитали, сколько зарабатывают жители Тверской области, занятые на крупных, средних и малых предприятиях и организациях региона. При подсчетах учитывались данные за пять месяцев с начала года, отдельной строкой выделены доходы за май 2019 года.
Если верить статистике, то с января по май в среднем по региону заработная плата составила 31 784 рубля, что на 6,6% больше по сравнению с прошлым годом. В мае эта цифра - 33 392 рубля.
Больше всего зарабатывают те, кто занят на производстве транспортных средств и оборудования. В мае 2019 года их ежемесячный доход составил 54 288 рублей.
На втором месте страховщики и финансисты с доходом 48 867 рублей в месяц.
Замыкают тройку лидеров энергетики. Их средняя зарплата за май составляет 45 949 рублей в месяц.
Самый низкий доход, согласно статистике, у работников гостиниц и предприятий общественного питания - 24 311 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU