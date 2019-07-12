2019-07-12T12:53:02+03:00
Звезды

Музыкальные выходные в Твери: На сцене горсада выступит акустический дуэт "Базилик"

Вход свободный
Ирина ТАРАСОВА
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Музыканты исполняют камерную, теплую акустику, а также динамичную музыку для вечеринокМузыканты исполняют камерную, теплую акустику, а также динамичную музыку для вечеринок
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13 июля в рамках проекта "Музыкальные выходные" в Твери на сцене Городского сада выступит акустический дуэт "Базилик". Напомним, проект стартовал в июле этого года. Одним из его участников является и группа "Септаккорд", концерты которого проходят в течение всего месяца.

Немного о дуэте "Базилик". Это авторский независимый музыкальный проект с профессиональными музыкантами, которые по словам исполнителей "дарят слушателям качественное звучание и хорошее настроение".

Репертуар акустического дуэта довольно разнообразен. Музыканты исполняют камерную, теплую акустику, а также динамичную музыку для вечеринок.

- Что мы услышим 13 июля на выступлении - пока сюрприз для слушателей. Ждем вас на концерте! - интрируют организаторы.

Начало в 20:00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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