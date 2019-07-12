Следователи проверят, насколько опасен разваливающийся балкон в Заволжском районе Твери
Следственный комитет проверяет информацию о том, что балкон одной из квартир пятиэтажного дома, расположенного на улице Фарафоновой города Твери, разваливается.
Конструкция балкона опасно нависает над тротуаром и угрожает другим балконным конструкциям, которые расположены этажами ниже. В случае, если кусок конструкции обрушится, пострадать могут и случайные прохожие.
- Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU