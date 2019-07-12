2019-07-12T12:07:42+03:00
Общество

Следователи проверят, насколько опасен разваливающийся балкон в Заволжском районе Твери

По результатам будет принято процессуальное решение
Ольга ТРОФИМОВА
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Балкон на последнем этаже пятиэтажки угрожает жизни прохожих Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Тверской областиБалкон на последнем этаже пятиэтажки угрожает жизни прохожих Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области
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Следственный комитет проверяет информацию о том, что балкон одной из квартир пятиэтажного дома, расположенного на улице Фарафоновой города Твери, разваливается.

Конструкция балкона опасно нависает над тротуаром и угрожает другим балконным конструкциям, которые расположены этажами ниже. В случае, если кусок конструкции обрушится, пострадать могут и случайные прохожие.

- Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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