Концерт ирландских песен с кельтской арфой пройдет в Твери
27 июля, в субботу, в Твери пройдет концерт ирландских песен на два вокала с кельтской арфой. Выступит группа "Dragon Fly".
Что касается жанра песен. то они будут разными - от ядрёных Rocky Road To Dublin до душераздирающих баллад про самые тяжёлые времена, которые претерпевала Ирландия.
- А для обретения душевной гармонии мы добавим несколько весёлых инструменталов - полечек, жиг и рилов, - рассказывают музыкнаты группы.
Состав: Мария Присмакова ("Компас Маури") - вокал, тин-вистл, Катерина Московскова - кельтская арфа, Татьяна Васильева - вокал, цимбалы, флейта, тин-вистл, лоу-вистл.
Клуб BIG BEN
ул. Брагина, д. 2.
27 июля с 18:00 — 22:00.
ИСТОЧНИК KP.RU