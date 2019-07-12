Концерт ирландских песен с кельтской арфой пройдет в Твери

СЕГОДНЯ 11:15 2019-07-12T11:22:04+03:00

Песни будут разные. Фото: из архива "Dragon Fly"

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27 июля, в субботу, в Твери пройдет концерт ирландских песен на два вокала с кельтской арфой. Выступит группа "Dragon Fly".

Что касается жанра песен. то они будут разными - от ядрёных Rocky Road To Dublin до душераздирающих баллад про самые тяжёлые времена, которые претерпевала Ирландия.

- А для обретения душевной гармонии мы добавим несколько весёлых инструменталов - полечек, жиг и рилов, - рассказывают музыкнаты группы.

Состав: Мария Присмакова ("Компас Маури") - вокал, тин-вистл, Катерина Московскова - кельтская арфа, Татьяна Васильева - вокал, цимбалы, флейта, тин-вистл, лоу-вистл.

Клуб BIG BEN

ул. Брагина, д. 2.

27 июля с 18:00 — 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU