2019-07-12T11:13:56+03:00
Общество

Тверской области 47 га сельхозземель зарастают сорняками

Собственник не использует участки по назначению
Ольга ТРОФИМОВА
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47 га земель зарастают сорняками и кустами Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Тверской области47 га земель зарастают сорняками и кустами Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Тверской области
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Проверку участка в Спировком районе провели в июне специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области.

В ходе проверки установлено, что из участка общей площадью 49 гектаров, расположенного в границах СПК "Первомайское" Пеньковского сельского поселения Спировского района Тверской области, используется для аграрных мероприятий - под сенокос - лишь 2 га. Остальные 47 га селхозугодий зарастают ивняком и сорняками.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, собственник неиспользуемых земель вызван в Управление Россельхознадзора по Тверской области на составление административного протокола.

Нарушителю выдано выдано предписание по приведению земель в надлежащее состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU

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