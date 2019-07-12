Тверской области 47 га сельхозземель зарастают сорняками
Проверку участка в Спировком районе провели в июне специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области.
В ходе проверки установлено, что из участка общей площадью 49 гектаров, расположенного в границах СПК "Первомайское" Пеньковского сельского поселения Спировского района Тверской области, используется для аграрных мероприятий - под сенокос - лишь 2 га. Остальные 47 га селхозугодий зарастают ивняком и сорняками.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, собственник неиспользуемых земель вызван в Управление Россельхознадзора по Тверской области на составление административного протокола.
Нарушителю выдано выдано предписание по приведению земель в надлежащее состояние.
ИСТОЧНИК KP.RU