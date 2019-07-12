Четыре артиллерийских снаряда и одну мину нашли и обезвредили в Тверской области
В четверг, 11 июля, группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в Ржевском районе обезврежены пять взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.
Среди "трофеев": два 152-миллимитровых артиллерийских снаряда, два 105-миллимитровых артиллерийских снаряда, 82-миллимитровая миномётная мина.
В МЧС напоминают жителям региона, что подобные находки могут быть взрывоопасными. При обнаружении снарядов, необходимо отойти на безопасное расстояние и не предпринимать никаких действий по самостоятельному обезвреживанию, предупредить об опасности окружающих, сообщить о находке в службу спасения по телефону "101" и "112".
ИСТОЧНИК KP.RU