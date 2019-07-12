Жительницу Тверской области подозревают в сбыте наркотиков

СЕГОДНЯ 10:57 2019-07-12T10:57:34+03:00

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Подозреваемую в рамках проверочной закупки задержали сотрудники наркоконтроля отдела МВД России по Калининскому району.

При личном досмотре у женщины был обнаружен и изъят сверток из полимерного материала с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик массой 0,05 грамм.

По части 1 статьи 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества" возбуждено уголовное дело. Женщина задержана, ей грозит до восьми лет тюрьмы.

Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU