2019-07-12T10:43:37+03:00
Общество

В Тверской области МУП оштрафовали за незаконное привлечение к труду

Виновному лицу пришлось расстаться со 100 000 рублей
Альберт БОЙКОВ
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Нарушителю пришлось расстаться с крупной суммой денег Фото: REUTERSНарушителю пришлось расстаться с крупной суммой денег Фото: REUTERS
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Сотрудники прокуратуры Тверской области после проверки МУП «Межотраслевое коммунальное хозяйство» возбудили административное производство по ст. 19.29 КоАП РФ.

Во время проверки было установлено, что предприятием на работу принят бывший муниципальный служащий, однако в обход действующего законодательства необходимое уведомление по месту предыдущей службы новый работодатель почему-то не направил.

В итоге, постановлением мирового судьи виновное лицо привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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