В Тверской области "буханка" не пропустила иномарку

СЕГОДНЯ 10:08 2019-07-12T10:08:05+03:00

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ДТП произошло утром, 11 июля, на улице Железнодорожная в Максатихе Тверской области.

Как сообщили в региональном УГИБДД, 54-летний водитель автомобиля "УАЗ396295" ехал со стороны ул. Спортивная в направлении площади Свободы, не выполнил требование ПДД и не уступил дорогу автомобилю "Дэу Нексия" под управлением 45-летнего водителя, который был для него "помехой справа".

В результате аварии пострадал 53-летний пассажир "буханки". Мужчина находился на переднем сиденье справа, ремнем безопасности пристегнут, после оказания медицинской помощи его отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU