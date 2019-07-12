В Тверской области "буханка" не пропустила иномарку
Один человек пострадал
ДТП в Максатихе Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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ДТП произошло утром, 11 июля, на улице Железнодорожная в Максатихе Тверской области.
Как сообщили в региональном УГИБДД, 54-летний водитель автомобиля "УАЗ396295" ехал со стороны ул. Спортивная в направлении площади Свободы, не выполнил требование ПДД и не уступил дорогу автомобилю "Дэу Нексия" под управлением 45-летнего водителя, который был для него "помехой справа".
В результате аварии пострадал 53-летний пассажир "буханки". Мужчина находился на переднем сиденье справа, ремнем безопасности пристегнут, после оказания медицинской помощи его отпустили домой.
ИСТОЧНИК KP.RU