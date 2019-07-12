Один человек пострадал при столкновении двух легковушек в Тверской области
ДТП произошло в Кимрах
В результате столкновения пострадал пассажир иномарки Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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Авария случилась вечером, 11 июля, на Московском шоссе в районе д.15 в Кимрах Тверской области.
Неизвестный водитель, управляя автомобилем "Нива", выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу автомобилю "Мерседес Бенц Е320" под управлением 20-летнего водителя.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель "Нивы" с места ДТП скрылся. В аварии пострадала 18-летняя пассажирка "Мерседеса". С телесными повреждениями она доставлена в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU