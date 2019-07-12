2019-07-12T09:44:28+03:00
Происшествия

В центре Твери часть дома рухнула на тротуар

По счастливой случайности никто не пострадал
Ольга ТРОФИМОВА
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Следователи проводят проверку по факту обрушения карниза жилого домаСледователи проводят проверку по факту обрушения карниза жилого домаФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Часть карниза из под крыши дома на улице Советской, 64 в центре Твери обвалилась вечером, 11 июля. Обломки упали рядом с подъездом, и только по счастливой случайности никто не пострадал.

Случившимся заинтересовался региональный Следственный комитет.

- С целью установления всех обстоятельств произошедшего, изложенных Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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