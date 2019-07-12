В центре Твери часть дома рухнула на тротуар

СЕГОДНЯ 09:44 2019-07-12T09:44:28+03:00

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Часть карниза из под крыши дома на улице Советской, 64 в центре Твери обвалилась вечером, 11 июля. Обломки упали рядом с подъездом, и только по счастливой случайности никто не пострадал.

Случившимся заинтересовался региональный Следственный комитет.

- С целью установления всех обстоятельств произошедшего, изложенных Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU