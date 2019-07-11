2019-07-11T23:13:34+03:00
Общество

В День города жителям Твери будут предсказывать счастливое будущее

Лотерея пройдет в Городском саду
Ирина ТАРАСОВА
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Жители Твери смогут заглянуть в свое будущее. Фото: Рис. Валентин ДружининЖители Твери смогут заглянуть в свое будущее. Фото: Рис. Валентин Дружинин
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14 июля Тверь отметит свой 884-й день рождения. На одной из площадок в Городском саду будет работать летняя читальня "Книжный шатер". Посетить его приглашает Тверская областная библиотека им. А. М. Горького.

Горожан ждет много интересных мероприятий: викторины «Тверские загадки» и «Вослед за Афанасием Никитиным»; презентация игры «Правители Земли Русской»; акция «Любимая книга»; лотерея «Счастливое предсказание»; акция «Стихи в кармане» и книгообмен.

- Приходите в Городской сад, чтобы поиграть, узнать, кто самый эрудированный, а также заглянуть в будущее! Ждём вас! - приглашают сотрудники библиотеки.

Начало в 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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