В День города жителям Твери будут предсказывать счастливое будущее
14 июля Тверь отметит свой 884-й день рождения. На одной из площадок в Городском саду будет работать летняя читальня "Книжный шатер". Посетить его приглашает Тверская областная библиотека им. А. М. Горького.
Горожан ждет много интересных мероприятий: викторины «Тверские загадки» и «Вослед за Афанасием Никитиным»; презентация игры «Правители Земли Русской»; акция «Любимая книга»; лотерея «Счастливое предсказание»; акция «Стихи в кармане» и книгообмен.
- Приходите в Городской сад, чтобы поиграть, узнать, кто самый эрудированный, а также заглянуть в будущее! Ждём вас! - приглашают сотрудники библиотеки.
Начало в 12.00.
ИСТОЧНИК KP.RU