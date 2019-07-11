Акустический вечер, посвящённый творчеству Владимира Высоцкого, пройдет в Твери

11 Июль 22:45 2019-07-11T22:50:15+03:00

Фото: из книги Ефима Беренштейна «Но мне хочется верить...»

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25 июля, в четверг, в Твери пройдет акустический вечер, посвящённый творчеству Владимира Семёновича Высоцкого. Организаторы - Творческое Объединение «МЕДИАНА-69» и клуб "Бигбен". Встреча пройдет под слоганом - "Помним. Любим. Поем".

В программе примут участие:

- Андрей Гвалевич (Москва),

- Алексей Лапин (Калязин),

- Александр Мамедов (Тверь),

Ведущий вечера: Серафим Пилатов.

Клуб "Биг Бен", ул. Брагина, 2.

Сбор гостей в 19:30. Начало в 20:00.

Билеты: 200 руб. пред.продажа, 300 руб. - в день концерта (при входе).

ИСТОЧНИК KP.RU