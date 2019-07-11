Акустический вечер, посвящённый творчеству Владимира Высоцкого, пройдет в Твери
Встреча пройдет 25 июля
Фото: из книги Ефима Беренштейна «Но мне хочется верить...»
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25 июля, в четверг, в Твери пройдет акустический вечер, посвящённый творчеству Владимира Семёновича Высоцкого. Организаторы - Творческое Объединение «МЕДИАНА-69» и клуб "Бигбен". Встреча пройдет под слоганом - "Помним. Любим. Поем".
В программе примут участие:
- Андрей Гвалевич (Москва),
- Алексей Лапин (Калязин),
- Александр Мамедов (Тверь),
Ведущий вечера: Серафим Пилатов.
Клуб "Биг Бен", ул. Брагина, 2.
Сбор гостей в 19:30. Начало в 20:00.
Билеты: 200 руб. пред.продажа, 300 руб. - в день концерта (при входе).
ИСТОЧНИК KP.RU