2019-07-11T22:50:15+03:00
Звезды

Акустический вечер, посвящённый творчеству Владимира Высоцкого, пройдет в Твери

Встреча пройдет 25 июля
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото: из книги Ефима Беренштейна «Но мне хочется верить...»Фото: из книги Ефима Беренштейна «Но мне хочется верить...»
Изменить размер текста:

25 июля, в четверг, в Твери пройдет акустический вечер, посвящённый творчеству Владимира Семёновича Высоцкого. Организаторы - Творческое Объединение «МЕДИАНА-69» и клуб "Бигбен". Встреча пройдет под слоганом - "Помним. Любим. Поем".

В программе примут участие:

- Андрей Гвалевич (Москва),

- Алексей Лапин (Калязин),

- Александр Мамедов (Тверь),

Ведущий вечера: Серафим Пилатов.

Клуб "Биг Бен", ул. Брагина, 2.

Сбор гостей в 19:30. Начало в 20:00.

Билеты: 200 руб. пред.продажа, 300 руб. - в день концерта (при входе).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В День города жителям Твери будут предсказывать счастливое будущее
Врач-стоматолог из Твери привез "золото" Всемирной олимпиады медиков
В Твери продолжается суд над мужчиной, который застрелил сотрудника супермаркета
На рынках в Твери и области нелегально торговали овощами и фруктами
Суд не изменил приговор тверским живодерам, замучившим кота
Телефонные мошенники из Петербурга обманывали жителей Тверской области
Часть Заволжского района Твери осталась без холодной воды
В Твери из Тьмаки выловили труп мужчины
На фестивале "Былинный берег - 2019" жители Тверской области окунутся в эпоху Средневковья
Обеспечивать безопасность на "Нашествии - 2019" в Тверской области будут 4500 силовиков
В Твери мужчину осудили за то, что он распылил газовый баллончик в глаза водителя маршрутки
В Твери землевладельцы повредили объект культурного наследия
День города в Твери начнется с божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе
В преддверии Дня города в Твери стартует парусная регата
18-летний житель Тверской области задержан с крупной партией наркотиков
Дачный дом жителя Подмосковья обокрали в Тверской области
В Тверской области предприниматель торговал лекарствами для животных без лицензии
Женщина пострадала в ДТП в Тверской области
Фура протаранила ограждение на трассе в Тверской области
Прокуратура Тверской области добивается жилья для сироты
Свою книгу "Спецоперация Крым-2014" в Твери презентует Виктор Баранец
Предприниматель из Тверской области задолжал работникам более 200 тысяч рублей
В Тверской области усачи попались на феромоны
На турнире "Кожаный мяч" Тверскую область будет представлять команда из Калязина
Руководство Следственного комитета проведет выездные приемы граждан в районах Тверской области
На Семейную субботу приглашают в Твери больших и маленьких
В Твери накануне Дня города открылась выставка "Город Михаила Тверского"