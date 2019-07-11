В Твери продолжается суд над мужчиной, который застрелил сотрудника супермаркета
Жителя Твери обвиняют в совершении преступлений сразу по нескольким статьям: по ч.2 ст.167,ч. 2 ст.213, ч.1 ст.222, п."б" ч.2 ст.105 УК РФ.
Как следует из материалов уголовного дела: 26 апреля 2018 года пьяный мужчина пришел в магазин и купил бутылку алкоголя объемом 0,5 л.
Дома он решил, что спиртного не долили в тару и пошел "разбираться" в магазин, прихватив с собой пистолет.
В магазине подсудимый открыл стрельбу по витринам и стеллажам с алкоголем. Все происходило на глазах посетителей и работников магазина. Нарушителя попытался остановить оператор видеонаблюдения, но был ранен из пистолета.
- С полученными телесными повреждениями сотрудник торговой точки был доставлен в ГБУЗ № 6 г. Твери, где утром следующего дня скончался, - сообщает пресс-служба суда.
ИСТОЧНИК KP.RU