2019-07-11T21:31:09+03:00
Происшествия

В Твери продолжается суд над мужчиной, который застрелил сотрудника супермаркета

17 июля в Тверском областном суде пройдут прения сторон
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери судят мужчину, который убил сотрудника супермаркетаВ Твери судят мужчину, который убил сотрудника супермаркетаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Жителя Твери обвиняют в совершении преступлений сразу по нескольким статьям: по ч.2 ст.167,ч. 2 ст.213, ч.1 ст.222, п."б" ч.2 ст.105 УК РФ.

Как следует из материалов уголовного дела: 26 апреля 2018 года пьяный мужчина пришел в магазин и купил бутылку алкоголя объемом 0,5 л.

Дома он решил, что спиртного не долили в тару и пошел "разбираться" в магазин, прихватив с собой пистолет.

В магазине подсудимый открыл стрельбу по витринам и стеллажам с алкоголем. Все происходило на глазах посетителей и работников магазина. Нарушителя попытался остановить оператор видеонаблюдения, но был ранен из пистолета.

- С полученными телесными повреждениями сотрудник торговой точки был доставлен в ГБУЗ № 6 г. Твери, где утром следующего дня скончался, - сообщает пресс-служба суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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