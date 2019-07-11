На рынках в Твери и области нелегально торговали овощами и фруктами

СЕГОДНЯ 20:06 2019-07-11T20:06:05+03:00

Овощами и фруктами торговали с нарушениями Фото: Алина НИЗАМОВА

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Сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области проверили, как продают овощи и фрукты на рынках в Московском районе Твери и Ржеве, и установили четыре факта несоблюдения законодательства в области карантина растений.

Выявлено, что граждане продавали потребителям овощи и фрукты - абрикосы, черешню, арбузы, дыни, персики, нектарины, помидоры, перец, баклажаны, огурцы, капусту, кабачки, лук, свеклу из Московской области.

О доставке данной подкарантинной продукции продавцы не известили Управление Россельхознадзора по Тверской области, таким образом, нарушив требования Федерального закона "О карантине растений".

В отношении недобросовестных граждан возбуждены административные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU