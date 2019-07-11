Суд не изменил приговор тверским живодерам, замучившим кота

СЕГОДНЯ 19:57 2019-07-11T19:57:24+03:00

Молодым людям придется провести год на исправительных работах

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10 июля Тверской областной суд рассмотрел апелляцию тверских живодеров Ильи Барсукова и Виктории Польшиной и оставил без изменения приговор Московского районного суда г. Твери.

Напомним, молодых людей признали виновными в жестоком обращении с животными. Осенью прошлого года они утопили взрослого кота, принадлежащего девушке, сняли процесс на видео и опубликовали в Интернете.

Суд назначил виновным наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU