Суд не изменил приговор тверским живодерам, замучившим кота
Молодым людям придется провести год на исправительных работах
Тверской областной суд приговор не смягчил Фото: архив "КП"
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10 июля Тверской областной суд рассмотрел апелляцию тверских живодеров Ильи Барсукова и Виктории Польшиной и оставил без изменения приговор Московского районного суда г. Твери.
Напомним, молодых людей признали виновными в жестоком обращении с животными. Осенью прошлого года они утопили взрослого кота, принадлежащего девушке, сняли процесс на видео и опубликовали в Интернете.
Суд назначил виновным наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.
ИСТОЧНИК KP.RU