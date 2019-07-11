2019-07-11T19:57:24+03:00
Общество

Суд не изменил приговор тверским живодерам, замучившим кота

Молодым людям придется провести год на исправительных работах
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Тверской областной суд приговор не смягчил Фото: архив "КП"Тверской областной суд приговор не смягчил Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

10 июля Тверской областной суд рассмотрел апелляцию тверских живодеров Ильи Барсукова и Виктории Польшиной и оставил без изменения приговор Московского районного суда г. Твери.

Напомним, молодых людей признали виновными в жестоком обращении с животными. Осенью прошлого года они утопили взрослого кота, принадлежащего девушке, сняли процесс на видео и опубликовали в Интернете.

Суд назначил виновным наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Твери продолжается суд над мужчиной, который застрелил сотрудника супермаркета
На рынках в Твери и области нелегально торговали овощами и фруктами
Телефонные мошенники из Петербурга обманывали жителей Тверской области
Часть Заволжского района Твери осталась без холодной воды
В Твери из Тьмаки выловили труп мужчины
На фестивале "Былинный берег - 2019" жители Тверской области окунутся в эпоху Средневковья
Обеспечивать безопасность на "Нашествии - 2019" в Тверской области будут 4500 силовиков
В Твери мужчину осудили за то, что он распылил газовый баллончик в глаза водителя маршрутки
В Твери землевладельцы повредили объект культурного наследия
День города в Твери начнется с божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе
В преддверии Дня города в Твери стартует парусная регата
18-летний житель Тверской области задержан с крупной партией наркотиков
Дачный дом жителя Подмосковья обокрали в Тверской области
В Тверской области предприниматель торговал лекарствами для животных без лицензии
Женщина пострадала в ДТП в Тверской области
Фура протаранила ограждение на трассе в Тверской области
Прокуратура Тверской области добивается жилья для сироты
Свою книгу "Спецоперация Крым-2014" в Твери презентует Виктор Баранец
Предприниматель из Тверской области задолжал работникам более 200 тысяч рублей
В Тверской области усачи попались на феромоны
На турнире "Кожаный мяч" Тверскую область будет представлять команда из Калязина
Руководство Следственного комитета проведет выездные приемы граждан в районах Тверской области
На Семейную субботу приглашают в Твери больших и маленьких
В Твери накануне Дня города открылась выставка "Город Михаила Тверского"