Телефонные мошенники из Петербурга обманывали жителей Тверской области

СЕГОДНЯ 19:39 2019-07-11T19:39:55+03:00

У подозреваемых изъяты банковские карты и мобильные телефоны в большом количестве Фото: УМВД России по Тверской области

На след злоумышленников удалось выйти после обращения в полиции пенсионерки

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На мобильный телефон 72-летней жительницы Тверской области поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником коммерческой организации по обслуживанию терминалов сотовой связи и сообщил, что женщина выиграла в лотерею ценный приз.

Однако, чтобы получить выигрыш, нужно заплатить налог. Не долго думая, пенсионерка сообщила злоумышленнику реквизиты банковской карты, после чего с её счета произошло списание более 18 тысяч рублей. Осознав, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию.

- Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области совместно с коллегами из ГУ УМВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области установили причастность к противоправным действиям двоих жителей Ленинградской области, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным оперативников, подозреваемые действовали по налаженной схеме: звонили случайным абонентам Верхневолжья и сообщали о выигрыше, затем требовали перевести деньги для получения приза.

Фигурантов задержали. При обыске у по месту жительства у них обнаружено и изъято большое количество мобильных телефонов, сим-карт, ноутбуки и другие улики.

- Установлена причастность мужчин к девяти аналогичным преступлениям. Следствием устанавливается общий ущерб причиненный жителям Верхневолжья, - уточняют в полиции.

Мужчины находятся под стражей. По статье "Мошенничество" им грозит до пяти лет тюрьмы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU