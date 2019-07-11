2019-07-11T19:39:55+03:00
Происшествия

Телефонные мошенники из Петербурга обманывали жителей Тверской области

На след злоумышленников удалось выйти после обращения в полиции пенсионерки
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
У подозреваемых изъяты банковские карты и мобильные телефоны в большом количестве Фото: УМВД России по Тверской областиУ подозреваемых изъяты банковские карты и мобильные телефоны в большом количестве Фото: УМВД России по Тверской области
Изменить размер текста:

На мобильный телефон 72-летней жительницы Тверской области поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником коммерческой организации по обслуживанию терминалов сотовой связи и сообщил, что женщина выиграла в лотерею ценный приз.

Однако, чтобы получить выигрыш, нужно заплатить налог. Не долго думая, пенсионерка сообщила злоумышленнику реквизиты банковской карты, после чего с её счета произошло списание более 18 тысяч рублей. Осознав, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию.

- Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области совместно с коллегами из ГУ УМВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области установили причастность к противоправным действиям двоих жителей Ленинградской области, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным оперативников, подозреваемые действовали по налаженной схеме: звонили случайным абонентам Верхневолжья и сообщали о выигрыше, затем требовали перевести деньги для получения приза.

Фигурантов задержали. При обыске у по месту жительства у них обнаружено и изъято большое количество мобильных телефонов, сим-карт, ноутбуки и другие улики.

- Установлена причастность мужчин к девяти аналогичным преступлениям. Следствием устанавливается общий ущерб причиненный жителям Верхневолжья, - уточняют в полиции.

Мужчины находятся под стражей. По статье "Мошенничество" им грозит до пяти лет тюрьмы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Твери продолжается суд над мужчиной, который застрелил сотрудника супермаркета
На рынках в Твери и области нелегально торговали овощами и фруктами
Суд не изменил приговор тверским живодерам, замучившим кота
Часть Заволжского района Твери осталась без холодной воды
В Твери из Тьмаки выловили труп мужчины
На фестивале "Былинный берег - 2019" жители Тверской области окунутся в эпоху Средневковья
Обеспечивать безопасность на "Нашествии - 2019" в Тверской области будут 4500 силовиков
В Твери мужчину осудили за то, что он распылил газовый баллончик в глаза водителя маршрутки
В Твери землевладельцы повредили объект культурного наследия
День города в Твери начнется с божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе
В преддверии Дня города в Твери стартует парусная регата
18-летний житель Тверской области задержан с крупной партией наркотиков
Дачный дом жителя Подмосковья обокрали в Тверской области
В Тверской области предприниматель торговал лекарствами для животных без лицензии
Женщина пострадала в ДТП в Тверской области
Фура протаранила ограждение на трассе в Тверской области
Прокуратура Тверской области добивается жилья для сироты
Свою книгу "Спецоперация Крым-2014" в Твери презентует Виктор Баранец
Предприниматель из Тверской области задолжал работникам более 200 тысяч рублей
В Тверской области усачи попались на феромоны
На турнире "Кожаный мяч" Тверскую область будет представлять команда из Калязина
Руководство Следственного комитета проведет выездные приемы граждан в районах Тверской области
На Семейную субботу приглашают в Твери больших и маленьких
В Твери накануне Дня города открылась выставка "Город Михаила Тверского"