В Твери из Тьмаки выловили труп мужчины

СЕГОДНЯ 17:12 2019-07-11T17:15:28+03:00

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Сообщение о том, что на акватории реки Тьмака в районе ул.Трудолюбия в Твери обнаружено тело мужчины поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 16:30 дня 11 июля.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, тело молодого человека 2000 года рождения было извлечено из воды и передано сотрудникам полиции.

Проводятся следственные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU