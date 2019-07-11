2019-07-11T17:15:28+03:00
Происшествия

В Твери из Тьмаки выловили труп мужчины

Проводятся следственные мероприятия
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери из Тьмаки выловили труп мужчиныВ Твери из Тьмаки выловили труп мужчиныФото: Елена РАКОВА
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Сообщение о том, что на акватории реки Тьмака в районе ул.Трудолюбия в Твери обнаружено тело мужчины поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 16:30 дня 11 июля.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, тело молодого человека 2000 года рождения было извлечено из воды и передано сотрудникам полиции.

Проводятся следственные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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