В Твери из Тьмаки выловили труп мужчины
Проводятся следственные мероприятия
В Твери из Тьмаки выловили труп мужчиныФото: Елена РАКОВА
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Сообщение о том, что на акватории реки Тьмака в районе ул.Трудолюбия в Твери обнаружено тело мужчины поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 16:30 дня 11 июля.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, тело молодого человека 2000 года рождения было извлечено из воды и передано сотрудникам полиции.
Проводятся следственные мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU