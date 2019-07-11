2019-07-11T17:04:20+03:00
Звезды

На фестивале "Былинный берег - 2019" жители Тверской области окунутся в эпоху Средневковья

Крупнейший фестиваль исторической реконструкции пройдет в Кимрском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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Фестиваль "Былинный берег - 2019" пройдет с 26 по 28 июля Фото: vk.com/"Былинный Берег"Фестиваль "Былинный берег - 2019" пройдет с 26 по 28 июля Фото: vk.com/"Былинный Берег"
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С 26 по 28 июля 2019 г. на берегу Волги в деревне Топорок в Кимрском районе Тверской области развернутся шатры фестиваля исторической реконструкции Раннего Средневековья "Былинный берег - 2019". На сегодняшний день это один из крупнейших фестивалей, посвященных эпохе Древней Руси, в котором примут участие реконструкторы из России, стран СНГ и Евросоюза.

В течение трех дней на территории будет открыт военно-полевой лагерь, где посетители смогут увидеть древнерусскую жизнь и быт времён Святослава и Владимира своими глазами. Гостям покажут "живую историю", где каждый предмет быта и сам быт тщательно воссозданы участниками клубов исторических реконструкций и полностью соответствуют тому, как это было в IX-XI вв.

В рамках фестиваля пройдут показательные выступления реконструкторов, мастер-классы ремесленников (гончаров, кузнецов, мастеров декоративно-прикладного искусства), популярная лекция по археологии, огненное шоу, концерт фолк-рок исполнителей, конкурс исторического костюма, соревнования лучников, а также турниры клубов исторической реконструкции.

Начало фестиваля в 10:00. Торжественное закрытие состоится 28 июля в 15:30. Площадка для посещения закроется в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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