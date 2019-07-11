В Твери мужчину осудили за то, что он распылил газовый баллончик в глаза водителя маршрутки

СЕГОДНЯ 15:44 2019-07-11T15:44:04+03:00

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Инцидент произошел вечером, 7 марта 2019 года. Водитель легкового автомобиля "Ниссан" и водитель маршрутки не поделили дорогу на улице Новоторжской в Твери.

Сначала участники движения пытались решить конфликт на словах, но к соглашению не пришли. Тогда водитель "Ниссана" достал газовый баллончик и распылил его содержимое в глаза оппоненту, сел в машину и уехал.

Пострадавший водитель получил химические ожоги обоих глаз и кожи, которые эксперты расценили как повреждения, не причинившие вреда здоровью.

На суде обе стороны так и не пришли к соглашению и давали прямо противоположные объяснения ситуации. Неоспоримым осталось применение газового баллончика. Водитель легкового автомобиля признал свою вину.

Постановлением Центрального районного суда г.Твери мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU