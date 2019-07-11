2019-07-11T15:21:19+03:00
Общество

В Твери землевладельцы повредили объект культурного наследия

Ведется розыск нарушителей
Альберт БОЙКОВ
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Прокуратура следит за ходом расследования уголовного дела Фото: Алексей КОСОРУКОВПрокуратура следит за ходом расследования уголовного дела Фото: Алексей КОСОРУКОВ
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Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия), которое было совершено на территории памятника археологии «Затверецкий посад г.Твери».

Установлено, что неизвестные граждане из числа собственников одного из земельных участков, расположенного в границах обозначенного объекта, провели работы с нарушением требований документации. За ходом расследования уголовного дела следят сотрудники региональной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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