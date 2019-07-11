В Твери землевладельцы повредили объект культурного наследия

СЕГОДНЯ 15:21 2019-07-11T15:21:19+03:00

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Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия), которое было совершено на территории памятника археологии «Затверецкий посад г.Твери».

Установлено, что неизвестные граждане из числа собственников одного из земельных участков, расположенного в границах обозначенного объекта, провели работы с нарушением требований документации. За ходом расследования уголовного дела следят сотрудники региональной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU