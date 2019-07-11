День города в Твери начнется с божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе

СЕГОДНЯ 15:13 2019-07-11T15:22:12+03:00

День города в этом году приурочен к дню памяти Всех Тверских святых. Фото: Александр Душенков

Изменить размер текста: A A

14 июля, в День города, приуроченный к дню памяти Всех Тверских святых, в Спасо-Преображенском соборе Твери состоится Божественная литургия.

Богослужение начнется в 9.00. Возглавит его митрополит Тверской и Кашинский Савва в сослужении духовенства Твери.

Напомним, Тверской Спасо-Преображенский собор являлся усыпальницей тверских князей и епископов, был символом единства и независимости Тверского княжества. Вблизи Спасского собора располагались белокаменные княжеские палаты и епископский дворец.

В подклете собора были погреблены погибшие в Золотой Орде тверские князья Михаил Ярославич, Александр Михайлович и его сын Федор Александрович. Спасо-Преображенский собор был местом откуда всегда начинался крестный ход, сопровождавшийся обнесением мощей святого благоверного князя Михаила Тверского.

В 1997 году на месте главного алтаря разрушенного Спасо-Преображенского собора установили Поклонный крест, освященный в день памяти блг. князя Михаила Тверского, а в 2002 г. был установлен камень, в ознаменование начала работ по восстановлению тверского кафедрального Спасо-Преображенского собора, разрушенного в 1935 году.

О том, как на Спас устанавливали купола и кресты, читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU