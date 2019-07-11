2019-07-11T14:00:02+03:00
Спорт

В преддверии Дня города в Твери стартует парусная регата

Состязания пройдут в акватории Волги между двумя мостами
Ольга ТРОФИМОВА
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Парусная регата пройдет в Твери 13 и 14 июля Фото: Комитет по физкультуре и спорту Тверской областиПарусная регата пройдет в Твери 13 и 14 июля Фото: Комитет по физкультуре и спорту Тверской области
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В предстоящие выходные 13 и 14 июля в столице Верхневолжья будет проходить парусная регата "Паруса Твери".

Соревноваться в ловкости и умении управления яхтой будут дети до 12 лет, а также юноши и девушки в возрасте от 12 до 20 лет. Молодым яхстменам предстоит определить сильнейших в классах "Оптимист", "Кадет", "Луч-радиал", "Зум-8".

Традиционно местом проведения заплыва станут акватория реки Волга, устье реки Тверца между Нововолжским и Восточным мостами (в районе Речного вокзала).

С 11:00 утра 13 июля начнет работу мандатная комиссия по регистрации спортсменов. Затем состоятся парад открытия и первые гонки. В полдень 14 июля начнется второй гоночный день, по окончании которого запланированы парад закрытия и награждение победителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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