18-летний житель Тверской области задержан с крупной партией наркотиков
Совершеннолетний житель Конакова был задержан на одной из улиц города сотрудниками наркоконтроля отдела МВД России по Конаковскому району. Молодого человека подозревают в незаконном обороте наркотиков.
В ходе личного досмотра у подозреваемого полицейскими обнаружен и изъят полимерный свёрток с порошкообразным веществом, которое, по заключению эксперта, относится к наркотическим средствам. Масса порошка составила более двух грамм, что является крупным размером.
- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.
Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU