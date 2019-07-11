18-летний житель Тверской области задержан с крупной партией наркотиков

СЕГОДНЯ 13:20 2019-07-11T13:20:27+03:00

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Совершеннолетний житель Конакова был задержан на одной из улиц города сотрудниками наркоконтроля отдела МВД России по Конаковскому району. Молодого человека подозревают в незаконном обороте наркотиков.

В ходе личного досмотра у подозреваемого полицейскими обнаружен и изъят полимерный свёрток с порошкообразным веществом, которое, по заключению эксперта, относится к наркотическим средствам. Масса порошка составила более двух грамм, что является крупным размером.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU