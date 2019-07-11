Дачный дом жителя Подмосковья обокрали в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:12 2019-07-11T13:12:25+03:00

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С заявлением о краже в дежурную часть Лесного пункта полиции МО МВД России "Удомельский" обратился 52-летний житель Московской области. Мужчина сообщил, что неизвестный взломал замок на входной двери, проник в дачный дом в деревне Городок Лесного района и забрал бензоэлектроинструменты. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.

Полицейские опросили возможных очевидцев преступления и в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее судимый безработный 49-летний житель соседней деревни.

Мужчина задержан, его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. За кражу ему грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU