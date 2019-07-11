В Тверской области предприниматель торговал лекарствами для животных без лицензии

СЕГОДНЯ 12:55 2019-07-11T12:55:57+03:00

Предприниматель продавал без лицензии лекарства для животных Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Проверку соблюдения требований законодательства о лицензировании в деятельности индивидуального предпринимателя провела прокуратура Калязинского района.

Установлено, что организация продавала в розницу товары для животных, в том числе лекарственные средства, не имея соответствующей лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

По решению арбитражного суда индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности, ему вынесено предупреждение.

Как сообщает областная прокуратура, лекарственные средства, реализуемые с нарушением требований законодательства, изъятые при проведении проверки, уничтожены на основании решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU