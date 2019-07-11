В Тверской области предприниматель торговал лекарствами для животных без лицензии
Проверку соблюдения требований законодательства о лицензировании в деятельности индивидуального предпринимателя провела прокуратура Калязинского района.
Установлено, что организация продавала в розницу товары для животных, в том числе лекарственные средства, не имея соответствующей лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
По решению арбитражного суда индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности, ему вынесено предупреждение.
Как сообщает областная прокуратура, лекарственные средства, реализуемые с нарушением требований законодательства, изъятые при проведении проверки, уничтожены на основании решения суда.
ИСТОЧНИК KP.RU