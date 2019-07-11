Фура протаранила ограждение на трассе в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:01 2019-07-11T11:01:21+03:00

Дальнобойщик на фуре врезался в отбойник на трассе М-10 Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

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ДТП произошло около 16:10 дня, 10 июля, на 20-м км трассы М-10 “Россия” в Калининском районе Тверской области.

53-летний водитель, управляя автомобилем "Вольво", ехал в сторону Санкт-Петербурга, не учел погодные и метеорологические условия и врезался в отбойник.

По информации региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадал водитель. Мужчина был пристегнут ремнем безопасности, с травмами его доставили в медучреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU