2019-07-11T11:01:21+03:00
Происшествия

Фура протаранила ограждение на трассе в Тверской области

Пострадал водитель
Ольга ТРОФИМОВА
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Дальнобойщик на фуре врезался в отбойник на трассе М-10 Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской областиДальнобойщик на фуре врезался в отбойник на трассе М-10 Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
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ДТП произошло около 16:10 дня, 10 июля, на 20-м км трассы М-10 “Россия” в Калининском районе Тверской области.

53-летний водитель, управляя автомобилем "Вольво", ехал в сторону Санкт-Петербурга, не учел погодные и метеорологические условия и врезался в отбойник.

По информации региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадал водитель. Мужчина был пристегнут ремнем безопасности, с травмами его доставили в медучреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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