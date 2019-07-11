Прокуратура Тверской области добивается жилья для сироты
С целью восстановления своих прав в прокуратуру Оленинского района обратилась местная жительница.
Установлено, что 22-летняя заявительница не имеет родителей и относится к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигла 18- летнего возраста и согласно действующему законодательству имеет право на внеочередное получение жилья по договору социального найма.
В настоящее время девушка зарегистрирована в помещении непригодном для проживания.
- В целях защиты жилищных прав сироты прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением об обязании муниципальных органов власти предоставить заявителю жилое помещение, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тверской области.
Исковые требования удовлетворены, устранение нарушений находится на контроле у прокурора района.
ИСТОЧНИК KP.RU