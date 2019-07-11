Прокуратура Тверской области добивается жилья для сироты

СЕГОДНЯ 10:46 2019-07-11T10:46:48+03:00

Прокуратура добивается жилья для сироты из Тверской области Фото: архив "КП"

Девушка зарегистрирована в помещении непригодном для проживания

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С целью восстановления своих прав в прокуратуру Оленинского района обратилась местная жительница.

Установлено, что 22-летняя заявительница не имеет родителей и относится к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигла 18- летнего возраста и согласно действующему законодательству имеет право на внеочередное получение жилья по договору социального найма.

В настоящее время девушка зарегистрирована в помещении непригодном для проживания.

- В целях защиты жилищных прав сироты прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением об обязании муниципальных органов власти предоставить заявителю жилое помещение, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тверской области.

Исковые требования удовлетворены, устранение нарушений находится на контроле у прокурора района.

ИСТОЧНИК KP.RU