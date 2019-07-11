Свою книгу "Спецоперация Крым-2014" в Твери презентует Виктор Баранец

СЕГОДНЯ 10:33 2019-07-11T10:33:26+03:00

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11 июля в книжном магазине «Абракнигабра» Виктор Баранец презентует читателям свою новую книгу «Спецоперация Крым-2014».

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке, расскажет о малоизвестных фактах масштабной операции. Чтобы оказаться на мероприятии надо к 18:00 прийти в книжный дом, который находится на улице Желябова, дом 28. Авторам трёх лучших вопросов Виктор Баранец подарит свои книги.

СПРАВКА КП

Виктор Баранец — советский и российский военный журналист, член Общественного совета при Министерстве обороны РФ, публицист, писатель. Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке. Виктор Баранец родился в городе Барвенково Харьковской области в 1946 году.

В Вооруженных Силах с 1965 года, когда стал курсантом учебного танкового полка. После этого окончил журфак Львовского высшего военного политучилища (1970) и Военно-политическую академию (1978). Служил на Украине, Дальнем Востоке, в Германии и Москве (в центральном аппарате Минобороны). Был экспертом-советником начальника Генштаба, начальником информационно-аналитического отдела, начальником управления информации МО, пресс-секретарем министра обороны.

В феврале 1997 года опубликовал в газете “Совершенно секретно” свои записки о буднях Минобороны и Генштаба. В тот же день был уволен из армии. Автор нескольких книг. Награжден орденом “За службу Родине в Вооруженных Силах СССР” III степени и многими медалями.

ИСТОЧНИК KP.RU