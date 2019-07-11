Предприниматель из Тверской области задолжал работникам более 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:30 2019-07-11T10:30:47+03:00

Предприниматель задолжал работникам более 200 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Проверку в отношении ООО "Кувшиновский молочник" провела прокуратура Кувшиновского района.

Установлено, что восемь работников указанной организации не получали заработную плату вовремя. Общая сумма задолженности составила 204 079 рублей.

Для устранения нарушений прокуратура вынесла представление, которое находится на рассмотрении. По решению суда работникам выплатили все долги по зарплате.

- В отношении должностного лица прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении. Постановлением мирового судьи указанное лицо привлечено к административной ответственности в виде дисквалификации на один год, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU