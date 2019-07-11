На турнире "Кожаный мяч" Тверскую область будет представлять команда из Калязина

СЕГОДНЯ 08:30 2019-07-11T08:30:29+03:00

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9 июля, в Твери состоялся финал регионального этапа Всероссийских соревнований по футболу "Кожаный мяч" среди юношей 14-15 лет.

В финальных играх приняли участие команды-победители зональных этапов: Вышний Волочёк, Нелидово, Калязин, Рамешки. Победителем турнира стала команда из Калязина.

Ребята представят Верхневолжье на федеральном этапе соревнований, который пройдёт 6-15 сентября в Волгограде.

Напомним, соревнования проводятся в 55 раз и посвящены 90-летию со дня рождения знаменитого вратаря, одного из первых инициаторов проведения детских соревнований "Кожаный мяч" Льва Ивановича Яшина.

ИСТОЧНИК KP.RU