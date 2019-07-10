На Семейную субботу приглашают в Твери больших и маленьких
Праздник будет посвящен Дню любви, семьи и верности
Праздник пройдет под слоганом "вся семья вместе, так и душа на месте!"Фото: Евгения ГУСЕВА
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13 июля в Тверском областном Доме народного творчества вновь пройдет Семейная суббота, на которую приглашают родителей с детьми.
На этот раз гостей ждут: игровая программа, посвященная Дню любви, семьи и верности. А затем - мастер-класс "Фигурки из шариков" и просмотр мультфильма "Приключения поросенка Фунтика".
Начало в 11.30.
Вход 50 руб.
ул. Советская, 42.
Тел. 35-75-34.
ИСТОЧНИК KP.RU