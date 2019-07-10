2019-07-10T23:59:13+03:00
Звезды

На Семейную субботу приглашают в Твери больших и маленьких

Праздник будет посвящен Дню любви, семьи и верности
Ирина ТАРАСОВА
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Праздник пройдет под слоганом "вся семья вместе, так и душа на месте!"Праздник пройдет под слоганом "вся семья вместе, так и душа на месте!"Фото: Евгения ГУСЕВА
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13 июля в Тверском областном Доме народного творчества вновь пройдет Семейная суббота, на которую приглашают родителей с детьми.

На этот раз гостей ждут: игровая программа, посвященная Дню любви, семьи и верности. А затем - мастер-класс "Фигурки из шариков" и просмотр мультфильма "Приключения поросенка Фунтика".

Начало в 11.30.

Вход 50 руб.

ул. Советская, 42.

Тел. 35-75-34.

ИСТОЧНИК KP.RU

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