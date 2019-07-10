На бесплатную йогу приглашают жителей Твери

СЕГОДНЯ 21:57 2019-07-10T21:57:31+03:00

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В течение двух недель, с 15 июля по 28 июля, в Городском саду Твери будут проходить бесплатные занятия по йоге цигун. Их будут проводить Эмиль Зандкуль и Елена Вайсбах - преподаватели цигуна из Германии.

В этом году в программу, помимо базовых, будут включены дополнительные упражнения, направленные на улучшение работы внутренних органов, системы кровообращения и опорно-двигательного аппарата.

Длительность каждого занятия – 1 час.

Тренировки бесплатные. Позаниматься можно независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. Предварительная запись не требуется. Всех желающих ждут на лужайке справа от центрального входа в 18:30 - по будням и в 10:00 - в выходные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU